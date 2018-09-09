Премьер Абхазии погиб в ДТП по возвращении из Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП в Гудаутском районе, сообщили "Интерфаксу" в администрации президента республики.

Как сообщил собеседник агентства, кортеж, в котором следовал глава правительства республики, возвращался из Сирии, где с государственным визитом находился президент Абхазии

"Авария произошла в Гудаутском районе ", - сообщили в администрации.

Гагулия родился в 1948 году. Он уже занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995-1997 гг и 2002-2003 гг. В 2003-2004 годах являлся руководителем администрации президента Абхазии, с 2004 года до назначения премьер-министром являлся президентом торгово-промышленной палаты республики.