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Экономика

Рубль немного вырос к бивалютной корзине после обвала накануне

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро лишь слегка растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая обвальное падение по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,13-69,26 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 69,13 руб. (-12,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 80,53 руб. (+2,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,89 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 87,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1565 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вверх к бивалютной корзине после обвального падения по итогам торгов четверга. Участники торгов фиксируют прибыль по коротким позициям по рублю в ожидании новой информации относительно угроз введения новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

Россия при сохранении нынешнего уровня волатильности на финрынках не будет выходить на внешний рынок заимствований до конца года, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. В последующие годы Минфин также планирует тщательно оценивать конъюнктуру и не будет занимать на любых условиях.

"Мы сейчас что видим? Резко усилилась волатильность на рынках стран с развивающейся экономикой, и безусловно, те доходности, которые требует рынок сегодня, для нас они малоинтересны и даже неприемлемы. У нас есть большой запас ликвидности, есть возможности заимствований на внутреннем рынке", - сказал он. "Поэтому если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, а судя по всему, именно так и будет, вряд ли мы будем планировать размещение оставшейся части внешних заимствований. Вполне можем обойтись и без такого участия на внешних рынках", - добавил Силуанов.

В 2018 году РФ планировала привлечь на международном рынке капитала $7 млрд. В марте уже были размещены суверенные еврооблигации на $4 млрд, из которых Минфин направил на выкуп евробондов "Россия-2030" $3,2 млрд. До конца года министерство могло разместить новые евробонды еще на $2,2 млрд и обменять евробонды на $800 млн.

Участники рынка оценивают также вероятность того, что США вступят в торговый спор с Японией. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с обозревателем The Wall Street Journal Джеймсом Фрименом дал понять, что обеспокоен условиями торговых отношений Штатов и Японии. Он назвал "хорошими" свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения "конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить", пишет газета. При этом встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с Трампом может пройти в Нью-Йорке 25 сентября.

В центре внимания трейдеров также остается торговый спор США с Китаем: трейдеры ждут, что Трамп в ближайшее время объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $200 млрд.

Цены на нефть немного повышаются в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном росте запасов бензина в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 0,13%, до $76,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,24% - до $67,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 1% и 1,4% за баррель Brent и WTI соответственно.

С начала этой недели Brent потеряла в цене 1,4%, WTI подешевела на 2,8%, максимальными темпами с середины июля, в связи с опасениями разрастания кризиса на emerging markets, а также негативных последствий усиливающегося торгового спора США с КНР для мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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