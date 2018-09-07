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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Есть обновление от 10:38

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне стабилизации нефти после падения на статистике Минэнерго США, а также отскока индексов в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, при этом продолжили триумфальное ралли к новым максимумам акции "НОВАТЭКа" .

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2326,22 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1058,34 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 69,13 руб.(-0,13 рубля).

Акции "НОВАТЭКа" выросли до 1185,8 рубля (+1,6%), капитализация компании достигла 3,6 трлн рублей, увеличив отрыв от "Газпрома" (-0,2%, 3,486 трлн рублей).

Также выросли бумаги "Северстали" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "РусГидро" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели рублевые "префы" "Россетей" (-2,3%), акции "Мечела" (-0,5%), "Башнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%).

В США накануне индексы S&P 500 и Nasdaq снизились третью сессию подряд, подешевели акции технологических компаний; Dow Jones завершил торги слабым ростом. Давление на настроения инвесторов продолжили оказывать опасения разрастания кризиса в отдельных emerging markets и его распространения на другие рынки. В центре внимания трейдеров также остаются торговые споры США с их партнерами, в частности, с Канадой.

Кроме того, трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта.

Согласно обнародованному в среду отчету министерства торговли США, дефицит внешнеторгового баланса страны в июле 2018 года увеличился до $50,1 млрд с июньских $45,7 млрд.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на сохранение максимальных за три года темпов роста производительности труда в США во втором квартале. Этот показатель в апреле-июне увеличился на 2,9% - самыми высокими темпами с первого квартала 2015 года, подтвердили окончательные данные. Итоговое значение совпало с первой оценкой. Оценка снижения стоимости рабочей силы в США во втором квартале была пересмотрена до 1% с 0,9%.

Данные организации ADP Research Institute, также обнародованные в четверг, указали на минимальный за 10 месяцев прирост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест в американских компаниях в прошлом месяце увеличилось на 163 тыс. - минимальными темпами с октября 2017 года, после июльского скачка на 217 тыс.

Помимо этого, в четверг стало известно о максимальном за шесть месяцев сокращении объема заказов промышленных предприятий США. Этот показатель упал на 0,8%, что является наихудшей динамикой с января.

В Азии в четверг преобладает снижение индексов (Япония снизилась на 0,8%, но Китай вышел в плюс на 0,4%) из-за сохраняющейся обеспокоенности относительно ситуации на emerging markets и прогноза прибылей технологических компаний, эта неделя может стать наихудшей для рынков региона с марта; стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Давление на рынок Японии оказал скачок курса иены, что усугубило негативную ситуацию после обрушившегося на страну "двойного удара" стихий - тайфуна и землетрясения, отмечает MarketWatch.

Кроме того, инвесторов обеспокоили заявления президента США Трампа, указывающие на то, что Япония может стать следующей в "торговой войне", поскольку Штаты стремятся уменьшить дефицит в торговле со своими основными партнерами.

Нефть утром в пятницу стабильна после существенного снижения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном росте запасов бензина в США. Статданные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными: резервы нефти сократились больше ожиданий, но выросли запасы бензина при прогнозах снижения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $76,63 за баррель (+0,2% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $67,95 за баррель (+0,3% и -1,4% в четверг).

С начала этой недели Brent потеряла в цене 1,4%, WTI подешевела на 2,8%, максимальными темпами с середины июля, в связи с опасениями разрастания кризиса на emerging markets, а также негативных последствий усиливающегося торгового спора США с КНР для мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли четвертую неделю подряд - на 549 тыс. баррелей.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: нефть не спешит восстанавливаться, промышленные металлы дешевеют, азиатские рынки торгуются в "минусе" на ожиданиях новых "залпов" торговой войны. Для отечественного рынка акций также остается актуальной история отравления в Солсбери, которую раскручивают британские власти. Как минимум, вероятность более жестких сценариев американских ограничений стала выше. Соответственно, утро на рынке акций пройдет в негативном ключе, а у рубля сохраняются поводы для ослабления, считает эксперт.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, индекс РТС приближается к нижней границе консолидационного диапазона (район 1040-1050 пунктов), где может найти поддержку. Вместе с тем, в течение дня возможны всплески волатильности, поводом к которым могут стать данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 по Москве), а также заявление американского президента в отношении новых пошлин на китайские товары (накануне истек "период молчания" в отношении возможного введения пошлин на импорт из Китая еще на $200 млрд, и соответствующее решение может быть объявлено в пятницу).

Индекс волатильности фондового рынка США VIX в четверг повысился до максимума за три недели. На валютном рынке в самом начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль после заметного движения накануне, но факторы давления на курс рубля (риски усиления санкций со стороны США, снижение спроса на активы на развивающихся рынках) остаются в силе.

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