Минфин РФ предложит полную отмену НДС для золота

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минфин будет предлагать полную отмену НДС для золота, как для инвестиционного, так и для ювелирного, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Невозможно только для инвестиционного золота, не отменяя для ювелирного, - пояснил он. - Очень сложно разделять".

Участники рынка драгметаллов давно лоббируют отмену НДС именно на инвестиционное золото. И, действительно, главная проблема связана с тем, что тяжело поставить границу между инвестиционным золотом и золотом для ювелирных изделий. "Это главный камень преткновения", - говорил ранее Моисеев.

Ранее базовой концепцией, которую рассматривал Минфин, был аналог trade-in.