Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за миром

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил неделю снижением индексов вслед за мировыми площадками и нефтью на опасениях эскалации торгового противостояния США с другими странами, подрос в пятницу ряд бумаг металлургов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2321,82 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1050,51 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,9%.

Доллар утром корректировался вниз, но к вечеру возобновил подъем и достиг 69,63 руб./$1 (+0,37 рубля) - максимум с весны 2016 г.

По итогам первой недели сентября индексы МосБиржи и РТС потеряли 1% и 3,8% соответственно, доллар вырос на 2,08 рубля.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "РусАла" (-3,9%), "Интер РАО" (-2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,6%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Мечела" (-1% и -1,5% "префы"), "префы" "Татнефти" (-1,1%).

Акции "НОВАТЭКа" на старте торгов поднимались до нового максимума - 1189 рублей (+1,9%), после чего к закрытию сессии откатились до 1150,9 рубля (-1,4%); компания вновь уступила 4-е место по капитализации "Газпрому" (+1,2%).

Подорожали "префы" "Россетей" (+2,8%), акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%).

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (Япония снизилась на 0,8%, хотя Китай вышел в плюс на 0,45%) из-за опасений разрастания кризиса в отдельных emerging markets и его распространения на другие рынки. В центре внимания трейдеров также остаются торговые споры США с их партнерами, в частности, с Канадой.

Инвесторов также обеспокоили заявления президента США Дональда Трампа, указывающие на то, что Япония может стать следующей в "торговой войне", поскольку Штаты стремятся уменьшить дефицит в торговле со своими основными партнерами.

Кроме того, трейдеры ждут, что президент США объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что рынки акций категории emerging markets вошли в "медвежью" фазу в четверг на фоне выхода инвесторов из рискованных активов из-за растущих опасений в отношении прогноза темпа роста мировой экономики.

Следом в пятницу снижается фондовая Европа (FTSE теряет 0,6%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть остается слабой после отката накануне на данных о неожиданном росте запасов бензина в США. Статданные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными: резервы нефти сократились больше ожиданий, но выросли запасы бензина при прогнозах снижения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,44 за баррель (-0,1% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $67,49 за баррель (-0,4% и -1,4% в четверг).

Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли четвертую неделю подряд - на 549 тыс. баррелей.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, новых сообщений о дополнительных импортных пошлинах в США не было, однако эта тема сохраняет актуальность. Как известно, Штаты собираются обложить дополнительными пошлинами китайский импорт на сумму $200 млрд в год, а власти КНР, естественно, обещали не оставить такой шаг без ответа. Между тем, накануне из нескольких источников появилась информация, что американские высокотехнологичные корпорации обратились к Белому дому и Конгрессу США с письмом о широкомасштабных негативных последствиях, которыми чреваты дополнительные таможенные пошлины. В пятницу многие по-прежнему ожидают какой-либо реакции на это обращение со стороны американской администрации.

В России общий фон пока не очень обнадеживает. На встрече в Иране в пятницу президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии - подобные события всегда заслуживают внимания, но в данный момент эта встреча приобретает особую важность. Вечером в США выйдет отчет Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок. На следующей неделе со вторника по четверг во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, динамику рынка акций в пятницу определяла траектория рубля - ослабление курса до 69,6 руб./$1 нивелировало попытки роста индекса РТС. Вероятно, инвесторы продолжили перекладку капиталов из бумаг компаний с рублевой выручкой в акции компаний с валютными доходами, так как последние в годовом выражении в любом случае покажут заметный рост, даже если цены на продукт останутся неизменными или снизятся.

Нефть

Нефть немного подешевела, несмотря на то, что данные Минэнерго США снова указали на сокращение ее запасов. Опасения грядущего замедления мировой экономики из-за ужесточения торговых войн выступило противовесом позитивной статистике. Поскольку торговые представители США и Китая не смогли найти компромисса в вопросе торговых взаимоотношений, перечень импортных товаров из Китая, попадающих под заградительные пошлины, должен расшириться до $200 млрд.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, акции "РусАла" подешевели на фоне слухов о том, что компания может не получить заявок от европейских клиентов на поставку алюминия на 2019 год из-за американских санкций против нее.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "НОВАТЭКа" в конце недели снимали сильную перекупленность, поддержку бумагам Сбербанка оказал отчет за август (прибыль в августе выросла на 18% - до 71,5 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев - до 540,7 млрд рублей).

Рубль пытался укрепляться в первой половине дня, но затем вспомнил о внешних рисках. В Минфине, по словам главы долгового департамента Константина Вышковского, не ожидают существенного снижения доли нерезидентов в ОФЗ. Более того, Минфин не собирается заимствовать любой ценой, так как особой потребности в этом нет, да и резервы помогут пережить длительный период слабого рынка. Кроме того, в банковской системе наблюдается профицит ликвидности, что также позволит рассчитывать на внутреннего заемщика. Однако, по мнению Кочеткова, Минфин все еще очень низко оценивает вероятность недружественных действий против российского долга и государственных банков. Тем не менее, уровень государственного долга остается низким, а бюджет - профицитным.

На мировых рынках продолжают преобладать тревожные ожидания по поводу новых американских тарифов на китайский экспорт. Само решение может быть принято в самое ближайшее время. Кроме того, Трамп назвал Японию следующей целью торговых претензий США.

Американская добыча нефти стагнирует на уровне 11 млн б/с уже более двух месяцев. С другой стороны, Вашингтон сигнализирует о том, что может предоставить временное разрешение на импорт нефти из Ирана для своих союзников, если те не могут быстро отказаться от этих закупок.

Идея для золота

Тем временем, на горизонте появилась весьма интересная идея для золота. Замминистра финансов РФ А.Моисеев заявил в рамках Московского финансового форума, что ведомство выступает за полную отмену НДС на физическое золото. Данный вопрос обсуждается уже с прошлого года, а сейчас появились дополнительные основания для такого решения, которое позволит создать более благоприятные условия для репатриации капитала. По мнению аналитика, данное решение должно было быть принято уже много лет назад. Вслед за ним финансовая система способна обогатиться такими инструментами, как золотые облигации, которые могут стать реальным, а не декларативным способом накопления, в том числе пенсионного капитала. В глобальном плане это также может стать поводом для улучшения перспектив золота. Фактически Россия присоединится к группе стран с либеральным золотым налогообложением, в число которых входят арабские государства. Это также может побудить улучшить налоговое законодательство для золота в крупнейших экономиках Азии, а это уже будет заявкой на переформатирование глобальной денежной системы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, макроэкономические данные в США показали ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в августе (со 147 тыс. до 201 тыс. при прогнозах роста на 191 тыс.). Темпы роста средней почасовой заработной платы при этом ускорились с 0,3% до 0,4%, а уровень безработицы остался на отметке 3,9%. Все это указывает на силу национального рынка труда и говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок в США.

В пятницу инвесторы ждут данных Baker Hughes о числе активных буровых установок в США. Сигналом в пользу развития более активного падения нефти Brent станет закрепление ниже $75,50 за баррель, а нефти WTI - ниже $67,50 за баррель. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку нефти опубликуют ОПЕК (среда) и Международное энергетическое агентство (четверг).

Индекс МосБиржи в пятницу опускался в район 2300 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но затем вернулся к сопротивлению 2320 пунктов. Индекс РТС удержался выше важной долгосрочной поддержки 1040 пунктов. Оба индикатора находятся на грани пробития ключевых поддержек. Доллар подвержен риску движения в район 70 руб./$1. Надежда у рублевых "быков" может появиться в том случае, если доллар закрепится ниже 69 руб./$1, а евро упадет ниже 80 руб., считает аналитик.

Санкционные риски после сделанного накануне заявления ряда стран по "делу Скрипалей" возросли, но инвесторы не спешили с продажами. В этой ситуации основным аутсайдером стал рубль. Обстановка на рынках остается напряженной - все ждут прояснения ситуации с пошлинами США в отношении Китая и новых заявлений Запада касательно России, полагает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после 3-дневного ралли выступили акции "Иркута" (-18,1%), просели бумаги "Группы ЛСР" (-4,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,6%).

Выросли бумаги ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (+5,7%), "Мегафона" (+5,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,6%), "Аптечной сети 36,6" (+2,8%), "Трансконтейнера" (+2,7%), "КАМАЗа" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,67 млрд рублей (из них 12,023 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,953 млрд рублей - на "НОВАТЭК").