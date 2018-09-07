Международные резервы РФ в августе выросли на $2,6 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2018 года увеличился на $2,583 млрд, или на 0,6%, до $460,615 млрд с $458,032 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-августе 2018 года резервы выросли на $27,873 млрд, или на 6,4%, с $432,742 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в августе снизилась на $146 млн, до $77,265 млрд, его доля в резервах сократилась до 16,8% с 16,9%.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.