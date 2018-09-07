Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов значительно ускорился

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов за неделю значительно ускорился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 30 августа по 5 сентября 2018 года составил $140 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $70 млн против оттока $30 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, потеряли $25 млн против оттока $10 млн на предыдущей неделе (самый большой отток за последние шесть недель).

По итогам недели, завершившейся 5 сентября, в облигациях РФ был зафиксирован отток капитала со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) на уровне $70 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был отток капитала на уровне $10 млн против $5 млн неделей ранее (рекордный отток с марта текущего года).

"Самый сильный отток капитала из фондов акций с конца июля не вызывает удивления. Волатильность на EM повышается, и инвесторы выводят деньги из большинства категорий фондов акций. Между тем мы считаем, что всплеск волатильности должен вызвать еще больший отток капитала. Хотя отток капитала в размере $0,5 млрд из фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки - ИФ) оказался самой высокой суммой с середины июля, этот объем не идет ни в какое сравнение с недельными оттоками в размере $2-6 млрд в июне. В ближайшие 2-4 недели инвесторы в акции EM, скорее всего, проявят больше панических настроений", - говорится в обзоре.

Отток капитала из фондов облигаций также вырос. "Отток капитала из фондов облигаций, ориентированных только на Россию, достиг максимума за последние 6 месяцев, этот отток нельзя назвать очень большой суммой, но сам факт может говорить о тренде. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе отток капитала из ключевых категорий фондов облигаций ускорится, что окажет дополнительное давление на рынок", - пишет стратег.