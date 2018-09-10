Курс евро превысил 81 рубль

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник превысил отметку 81 руб./EUR1 впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активов под давлением санкционных рисков и низкого интереса ко всем активам emerging markets.

Курс евро составил 81,07 руб./EUR1 в 13:01 по Москве, что на 27 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому моменту стоил 70,0525 руб./$1, подорожав на 14 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 копеек - до 75,01 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ходе торгов понедельника на фоне как сохраняющихся опасений объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, так и продолжающихся распродаж на площадках emerging markets, среди валют которых наиболее резко дешевеет турецкая лира - более чем на 1% во всех основных парах, в том числе на 1,2% к доллару.

Кроме того, негативно на все активы стран с развивающейся экономикой влияют опасения возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР еще на $200 млрд. Таким образом, с учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.