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Нефть Brent подешевела до $76,2 за баррель

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок перешла к снижению в пятницу и завершает неделю "в красной зоне" из-за опасений по поводу проблем развивающихся рынков и увеличения запасов продуктов нефтепереработки в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 по Москве уменьшилась на $0,27 (0,35%) - до $76,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,45 (0,66%) - до $67,32 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла в цене 1,8%, WTI подешевела на 3,6%.

Проблемы emerging markets, включая валютные кризисы в Турции и Аргентине, а также торговый конфликт США с Китаем оказывают давление на нефтяной рынок, не давая котировкам подняться.

"Опасения по поводу спроса и возможного распространения проблем emerging markets на другие страны продолжают оказывать давление на цены, - сказал старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф. - Котировки пробовали подняться, у них это не получилось, и теперь наблюдается временный откат назад. Я полагаю, что в какой-то момент цены поднимутся, вероятно, из-за иранских санкций".

Тем временем в четверг министерство энергетики США сообщило, что резервы бензина и дистиллятов в стране существенно выросли на прошлой неделе.

Резервы бензина, по оценкам Минэнерго, за неделю выросли на 1,85 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 3,1 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышение для дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

Кроме того, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились четвертую неделю подряд - на 549 тыс. баррелей.

Тем временем товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю сократились на 4,3 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей - минимума с февраля.

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Теги: нефть, Brent
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