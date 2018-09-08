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Экономика

Кудрин предупредил, что новые санкции США могут забрать у России часть прироста ВВП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение в расчетах российских госбанков с американскими, если они произойдут в рамках второго этапа санкций по "делу Скрипалей", могут заметно повлиять на темпы роста нашей экономики и инвестиции, считает глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Возможность санкций, конечно, существует, тем более, что по санкциям, которые были введены 27 августа по "делу Скрипалей" - американские санкции - они имеют второй этап через три месяца. И те опции, из которых будут выбирать, они более-менее обозначены. Они могут быть более мягкими или более жесткими. Если будут ограничения в расчетах с американскими банками наших государственных банков, то это, конечно, заметный удар. Это повлияет и на темпы роста и на инвестиции", - сообщил Кудрин в интервью радиостанции Business FM.

Он отметил, что этот фактор нужно принимать во внимание, так как "он все-таки забирает у нас часть прироста ВВП".

"Нужно отдавать себе в этом отчет. Главное, ответ должен быть, прежде всего, в развитии своей экономики и конкуренции у нас. В поддержке предпринимателей. У нас экономический рост все равно на 80% обеспечивается частными инвестициями. Частными, включая "Роснефть" и "Газпром", хотя они не очень частные. Но больше 50% или около 50 - это частные", - рассказал Кудрин.

Он отметил, что для этого сектора требуется какие-то дополнительные условия, чтобы бороться с этими неопределенностями и рисками.

"А у государства есть резервы и возможности сократить нагрузку административную, увеличить больше прозрачность в своих решениях. Это поддержало бы бизнес", - пояснил Кудрин.

Вместе с тем, он заявил, что "те варианты санкций, которые могут быть в этом году или в начале следующего года, наша макроэкономическая политика выдержит".

"Я не ожидаю каких-то катастрофических шагов для нашей экономики", - уточнил Кудрин.

По его словам, ответные шаги должны быть очень ограниченные, "потому что все они, к сожалению, всегда чувствительнее для нас".

"К сожалению, эти санкции сохраняться надолго. А уже нам приходится с этим свыкнуться и создавать свои программы развития и инвестиции с учетом этих ограничений", - сказал Кудрин.

Американские санкции из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери начали действовать 27 августа. Это первый пакет санкций, которые вводятся против России в связи с "делом Скрипалей". Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства).

В начале августа Госдепартамент США объявил о намерении ввести два пакета санкций против России: первый в конце августа, второй в ноябре. Второй блок, как ожидается, будет "более болезненным": он может включать в себя снижение дипотношений, приостановку полетов в США российской госкомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

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Теги: Алексей Кудрин

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