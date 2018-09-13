МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 году на 1,7%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики России в 2018 году на уровне 1,7%, следует из заключительного заявления по завершении консультаций с РФ в соответствии со статьей IV устава фонда.

Прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,5%.

Такие же ожидания были зафиксированы по итогам майского визита и в рамках последнего обновления мировых прогнозов МВФ (World Economic Outlook, WEO) в июле.

Как отмечает МВФ, в текущем году рост российской экономики поддерживают увеличивающиеся объемы кредитования и повышающиеся располагаемые доходы населения.

Инфляция, вероятно, к концу года усилится до 3,5% на фоне восстановления внутреннего спроса, последствий ослабления рубля и ослабевания временных факторов. К концу 2019 года она стабилизируется около 4%, прогнозируют экономисты фонда.

"Среднесрочный прогноз роста для России остается сдержанным в силу структурных "узких мест" и сохраняющегося воздействия санкций", - считают в МВФ.

При этом МВФ положительно оценил макроэкономическую политику российского правительства, денежно-кредитную политику Банка России. Также отмечается прогресс в реструктуризации банковского сектора, хотя в этой отрасли сохраняются существенные недостатки.

Прогноз Минэкономразвития РФ на 2018 год предполагает рост ВВП на 1,8%, в 2019 году - на 1,3%.