Кудрин посоветовал не торопиться с переходом на рубли в международных расчетах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - России нужно увеличить долю расчетов в национальной валюте (при экспорте и импорте), однако делать это нужно постепенно, так как это приведет к дополнительным издержкам для компаний и к уменьшению прибыли, считает глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Расчеты в национальных валютах можно расширить, и долю их надо увеличивать. В условиях сложившихся санкций и международной напряженности нам полезно увеличить долю расчета в национальных валютах", - сказал Кудрин в интервью радиостанции Business FM.

Однако, подчеркнул он, "торопиться не надо, нужно гибко относиться". "То есть, нужно повысить долю расчетов в национальной валюте, но не пытаться сейчас в одночасье все перевести. Это просто будет очень дорого и не выгодно российским компаниям", - пояснил Кудрин.

Он отметил, что до последнего времени считал, что это должно происходить эволюционным путем, поскольку все равно расчеты в долларах и евро дешевле всем участникам.

"Эти валюты (доллар и евро) более стабильны. Поэтому расчеты в них более ликвидны. Вы можете за любой товар расплатиться долларом, оплатить товар любой страны и любой компании. Рублями вы не можете расплатиться с компаниями любой страны и за любой товар. Значит, вам нужно будет искать какие-то другие схемы через другие товары, через другие валюты. А это дополнительные издержки. Поэтому расчет в национальных валютах - это дополнительные издержки на наш бизнес, это уменьшение прибыли, это уменьшение инвестиций", - рассказал Кудрин.

Вместе с тем он отметил, что сегодня это, с другой стороны, повышает безопасность наших расчетов, делает их зависимость меньше от санкций.

"Поэтому нам придется эту цену платить. То есть дополнительные издержки в обмен на защищенность и более стабильные расчеты с нашими партнерами", - пояснил Кудрин.

Однако он выступил против принудительного перевода компаний на расчеты в рублях.

На вопрос журналиста, возможно ли обязать "Газпром" рассчитываться в рублях, он ответил, что у компании 50% - доля частных инвесторов акционеров, в том числе иностранных.

"Конечно, это повлияет на котировку акций, на позиции или заработки акционеров, такого рода распоряжения госкомпаниям. Я бы все это видел таким скорее эволюционно-экономическим путем. "Газпрому" нет необходимости пока ограничивать расчеты. Тем более, Россия нуждается в золотовалютных резервах, в том числе в долларах и евро, в силу того, что нам целый ряд компонентов и технологий нужно покупать в долларах и евро", - рассказал Кудрин.