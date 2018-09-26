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Кудрин стал доктором экономических наук

Есть обновление от 17:51

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин защитил докторскую диссертацию по экономике в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщил его пресс-секретарь Юрий Арманд.

"Сегодня Алексей Кудрин успешно защитил докторскую диссертацию по экономике в РАНХиГС", - сказал Арманд в среду "Интерфаксу".

Тема диссертации - "Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики".

Кудрин в 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. С 1983 года по 1985 год был стажером-исследователем в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР. С 1985 года по 1988 год учился в аспирантуре Института экономики АН СССР. В 1998 году стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию на тему "Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования".

На сайте Счетной палаты РФ отмечается, что Кудрин является автором более 30 научных работ в области экономики и финансов.

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Теги: Алексей Кудрин

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