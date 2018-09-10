"Аэрофлот" закажет еще сто самолетов Sukhoi Superjet 100

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" закажет у АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) еще 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки. Соглашение будет подписано в понедельник, 10 сентября, добавляет федеральный чиновник.

Заказ будет сделан в рамках новой стратегии "Аэрофлота", которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняют два собеседника. Сейчас все рейсы "Аэрофлот" выполняет через "Шереметьево", прямых рейсов между другими городами у него нет. Но в конце июня гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что перевозчик будет создавать и региональные хабы. Но сколько и в каких городах, он не уточнил. Представители "Аэрофлота" и ГСС от комментариев изданию отказались.

SSJ-100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. "Аэрофлот" - его крупнейший эксплуатант. В 2005 году компания подписала с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 году. Сейчас в парке "Аэрофлота" 49 SSJ100, последний придет в этом году.

Пока SSJ-100 существенно проигрывает зарубежным самолетам по среднесуточному налету. По данным Росавиации, SSJ-100 у российских эксплуатантов (среди них не только авиакомпании, но и госструктуры, например МЧС) в 2017 г. летали в среднем по 100 часов в месяц (3,3 в сутки), в 2016 г. - по 95 часов. При этом "Аэрофлот" в 2017 г. был худшим коммерческим эксплуатантом российского лайнера со среднесуточным налетом 3,5 часа. Среднемагистральные Airbus и Boeing летают в среднем по 9-10 часов в сутки.

Собеседники газеты не уточняют, кто будет лизингодателем и каковы сроки поставки "Аэрофлоту" еще 100 SSJ-100. 100 таких машин стоят свыше $3 млрд, рассказали топ-менеджеры двух лизинговых компаний.