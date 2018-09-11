Гендиректор авиакомпании "Россия" Сапрыкин покинул свой пост

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Авиакомпания "Россия" принял решение о прекращении полномочий генерального директора Дмитрия Сапрыкина, говорится в сообщении материнской компании ПАО "Аэрофлот".

Дмитрий Сапрыкин возглавил авиакомпанию в ноябре 2015 года, его контракт истекает в ноябре 2018 года.

"Временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Авиакомпания "Россия" избран заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский", - отмечается в сообщении.

"Россия" - вторая крупнейшая по объему перевозок авиакомпания в РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус одну акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.