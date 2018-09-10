ЦБ обсудит реформу ОСАГО с Федеральным собранием

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Центрального Банка РФ Владимир Чистюхин рассказал о решении регулятора обсудить тарифную реформу ОСАГО с Госдумой и Советом Федерации, сообщил в понедельник "Коммерсант".

"Парламентские слушания в Госдуме пройдут 13 сентября, а в последней декаде сентября, надеемся, пройдет мероприятие и в Совете Федерации", - сообщил зампред, напомнив о том, что принципиальная позиция всей реформы — индивидуализация тарифа.

В частности, речь идет об увеличении количества градаций возраста и стажа, а также привязке коэффициента аварийности к конкретному водителю, а не к договору. Главным изменением станет увеличение вилки базового договора на 20% в обе стороны с нынешних 3,4–4,1 тыс. до 2,7–4,9 тыс. руб.

Ранее ЦБ сообщал, что в 2017 году страховые компании получили 15 млрд рублей убытка от ОСАГО. Согласно статистике ЦБ на 2018 год, по итогам первого полугодия сборы страховщиков по ОСАГО сократились на 1,7%, до 107,3 млрд руб. Выплаты уменьшились на 35,8%, до 66,5 млрд руб.

"Тема ОСАГО социально чувствительная, и без совета с депутатами реформу проводить нельзя ", - согласился с Центробанком глава банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков, заявив о готовности рассмотреть вопрос о введении гибких тарифов. Также Аксаков отметил необходимость разобраться в вопросе, "каким образом страховщики используют средства, полученные от продажи полисов, какая часть идет на возмещение и насколько разговоры об убыточности соответствуют действительности".

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс выразил надежду на пересмотр тарифов, что позволит компенсировать рынку эти 15 млрд и выровнять убыточность.

Ранее ЦБ самостоятельно менял тарифы ОСАГО в два этапа осенью 2014 года (повышение на 30%) и весной 2015 года (рост на 40–60%), что было связано с увеличением лимитов выплат по полису. В мае 2018 регулятор предложил расширить тарифный коридор летом, но в июле было принято решение перенести начало реформы на осень 2018 года.