Отец главы Минпромторга стал совладельцем агрокомпании в Краснодарском крае

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЗАО "Династия" (Москва, занимается оказанием финансовых услуг, принадлежит Валентину Мантурову) создало сельскохозяйственную компанию ООО "Колос Кубани" в Краснодарском крае, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Колос Кубани" зарегистрировано 6 августа 2018 года в Геленджике, основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур. Уставный капитал - 1 млн рублей. По данным ЕРГЮЛ 50% в уставном капитале компании принадлежит "Династии", еще 50% у Владислава Понамаренко.

Мантуров, по данным ряда СМИ, является отцом министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В "СПАРКе" сообщается, что он был первым заместителем автономной некоммерческой организации "Национальный центр опеки наследия" (Москва) и является ее совладельцем. Кроме того, Мантурову принадлежит 50% в уставном капитале московского ООО "Финансовые системы", занимающегося предоставлением финансовых услуг. Остальные 50% компании принадлежат ООО "Финансовые инвестиции" (Москва, владельцем выступает Станислав Чемезов, который, по данным СМИ, является сыном главы "Ростеха" Сергея Чемезова).

"Финансовым системам" в свою очередь принадлежит пансионат "Приморье", расположенный в Геленджике (в совет директоров которого до 2016 года входила супруга главы Минпромторга РФ Наталья Мантурова), а также 33,33% уставного капитала ООО "Мантра" (Геленджик, занимается выращиванием винограда).

Гендиректором "Мантры" является Виктор Киселев, также стоящий во главе ООО "Колос Кубани", и выступающий единственным владельцем ООО "Приморье-косметология" и ООО "Приморье-пляж" (оба Геленджик).

Понамаренко является совладельцем ООО "Шахтинский хлебозавод №4" (Ростовская область), которое находится в стадии ликвидации.