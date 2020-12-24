Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Глава Минпромторга Денис Мантуров Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров передал принадлежащие ему и его семье активы в управление структуре Сбербанка.

"Все активы переданы управляющей компании Сбербанка, или, как модно сейчас говорить, Сбера, у которой есть соответствующая лицензия, - сказал он РБК-ТВ. В основном это активы, ни для кого не секрет, - либо это гостиничный бизнес, либо это активы в недвижимости, которые приносят пассивный доход".

Министр добавил, что получает дивиденды или проценты от вкладов, а его родственники имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что "точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов" с блоком, который он курирует как министр.

Мантуров напомнил, что еще в 2007 году при переходе на госслужбу он "внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов в промышленности".

Министр напомнил, что до прихода в Минпромторг у него был "за плечами 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе", что позволило сформировать доход, размещаемый в настоящее время на депозитах или вкладываемый в активы.

Один из таких активов - закладку яблоневых садов в Краснодарском крае, - Мантуров прокомментировал в ходе интервью. "Это, действительно, один из проектов семьи, который делается с близкими друзьями в Краснодарском крае, по интенсивному выращиванию яблок", - сказал он. Как сообщалось, сельскохозяйственная компания "Колос Кубани", которую связывают с семьей главы Минпромторга, планирует вложить 3,5 млрд рублей в закладку яблоневого сада в Крымском районе Краснодарского края.

Кроме того, сообщалось, что члены семьи министра выступают совладельцами компании "Финансовые системы" (еще один совладелец - Станислав Чемезов), в числе проектов которой - строительство береговой инфраструктуры в порту Геленджика (включая яхтенную гавань и морской пассажирский порт) и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". СМИ сообщали также о наличии у семьи Мантурова активов в винодельческом и гостиничном бизнесе (в сентябре "Ведомости", в частности, писали, что семья министра владеет пятизвездочным отелем в центре Москвы).

На вопрос ведущего, не раздражает ли его статус "самого богатого министра" (по итогам 2019 года Мантуров возглавил список членов правительства с самыми высокими доходами, его доход составил 586 млн рублей), чиновник ответил: "Меньше прислушиваюсь к терминам, которые употребляют извне по отношению ко мне или к моей семье".

Сбербанк в своей группе имеет две управляющие компании. Универсальная УК "Сбербанк управление активами" была создана в 1996 году. Совокупный объем активов под управлением на конец первого полугодия 2020 года составляет $15,7 млрд или 1,1 трлн рублей (помимо доверительного управления компания предлагает клиентам линейку паевых инвестиционных фондов (ПИФ): открытых, закрытых, интервальных, а также биржевых).

Вторую управляющую компанию Сбербанк создал в середине 2020 года. Это ООО "Сбер фонды недвижимости", на базе которой создана специализированная управляющая компания для закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. В эту компанию Сбербанк переводит часть действующих ЗПИФов недвижимости своей первой УК.