Суд в Австрии подтвердил право РФ на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Линца (Австрия) подтвердил права России на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya на территории Австрии, сообщается в пресс-релизе ФКП "Союзплодоимпорт", которое от имени государства распоряжается товарными знаками популярных российских водок.

Суд, состоявшийся на минувшей неделе, запретил компании Spirits International B.V. (входит в группу SPI) использовать эти товарные знаки и обязал возместить ущерб, нанесенный российской стороне в ходе их незаконного использования.

Согласно пресс-релизу, суд рассматривал дело о правах на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya повторно. При этом он не дал Spirits International B.V. разрешение на обжалование принятого решения в Верховном суде Австрии. Решение вступает в силу немедленно, компания Spirits обязана прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya на австрийский рынок, являющийся вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya.

Ранее, в феврале 2018 года, апелляционный суд Линца отказался признать решения голландских судов, признавших ФКП "Союзплодоимпорт" законным правообладателем оспариваемых товарных знаков. Иск ФКП был отклонен со ссылкой на пропуск сроков исковой давности. Однако в июле 2018 года Верховный суд Австрии заслушал дело по существу, отменил решение апелляционной инстанции и вернул дело на повторное рассмотрение. При этом он особо указал, что для австрийских судов являются обязательными решения, вынесенные голландскими судами.

ФКП "Союзплодоимпорт" расценивает принятое решение как прецедентное, поскольку оно подтвердило, что выводы, ранее сделанные голландскими судами, являются обязательными для судов остальных стран ЕС. В компании не сомневаются, что это ускорит процесс возврата прав на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya законному владельцу по всему миру.

Глобальный спор между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International, в рамках которого ФКП отстаивает права РФ на многочисленные водочные бренды за рубежом, начался в феврале 2003 года.

Как сообщалось, в начале этого года апелляционный суд Гааги постановил, что права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года в соответствии с распоряжением правительства РФ. ФКП распоряжается государственными водочными брендами (Stolichnaya, Moskovskaya, Kubanskaya, "Лимонная" и другие, всего 17 брендов), которые в 2001 году по решению Высшего арбитражного суд РФ были возвращены в госсобственность от группы SPI.

Между тем, во многих зарубежных странах право на эти знаки по-прежнему принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки под советскими брендами. В связи с этим ФКП инициировало судебные разбирательства, в ходе которых планирует вернуть права РФ на водочные бренды и за пределами страны.