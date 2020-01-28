РФ победила в споре с "водочным королем" за бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Высшая судебная инстанция Нидерландов подтвердила права России на эти водочные знаки в странах Бенилюкс

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Нидерландов окончательно признал ФКП "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Об этом сообщается в пресс-релизе ФКП, которое от имени РФ распоряжается товарными знаками на популярные российские водки.

Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, подчеркивается в документе.

Суд не нашел оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных голландскими судами, которые закрепили за ФКП права на легендарные водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс.

"ФКП "Союзплодоимпорт" считает решение Верховного суда Нидерландов знаковым и уверено, что оно будет иметь прецедентное значение в ведущихся в настоящее время судебных процессах по возврату прав ФКП "Союзплодоимпорт" на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya не только в странах ЕС, но и по всему миру", - отметил генеральный директор ФКП Алексей Маклаков, процитированный в пресс-релизе.

Суды Нидерландов неоднократно вставали на сторону российского предприятия после того, как Российская Федерация в 2001 году признала незаконной сделку по передаче советских водочных марок (в т.ч. Stolichnaya и Moskovskaya) компаниям, входящим в SPI Group российского олигарха Юрия Шефлера (в 2019 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,6 млрд), и передала в 2002 году права на эти знаки ФКП "Союзплодоимпорт".

Тяжба вокруг водки

В июне 2006 года Окружной суд Роттердама признал, что компания Spirits International, входящая в SPI Group, приобрела товарные знаки незаконно. Апелляционный суд в 2012 году и Верховный суд Нидерландов в 2013 году подтвердили выводы Окружного суда, отклонили жалобы Spirits International и вернули дело в первую инстанцию для принятия решения о передаче прав на товарные знаки ФКП "Союзплодоимпорт". В марте 2015 года Окружной суд Роттердама постановил компании Spirits International прекратить поставки продукции под товарными знаками Stolichnaya, Moskovskaya и осуществить все необходимые действия по перерегистрации этих товарных знаков в реестре патентного ведомства стран Бенилюкс на ФКП "Союзплодоимпорт" как законного правообладателя, а также возместить убытки за незаконное использование товарных знаков.

Несмотря на однозначность выводов Окружного суда, в 2018 году компания Spirits International вновь обратилась в апелляционную инстанцию и снова получила отказ. Таким образом, разбирательство в очередной раз дошло до Верховного суда Нидерландов, который вынес окончательное решение о том, что именно российское предприятие ФКП "Союзплодоимпорт" является законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс, подчеркивается в пресс-релизе. В соответствии с законодательством Нидерландов обжалование данного решения невозможно.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года. Оно от имени Российской Федерации занимается, в том числе защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярнейшие алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское", "Русская" и др.