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Экономика

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq прервали серию снижений в понедельник

Dow Jones снизился

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли в понедельник после снижений четыре торговых дня подряд, благодаря корпоративным новостям, тогда как Dow Jones Industrial Average завершил торги в минусе. На минувшей неделе S&P 500 опустился на 1%, что стало первым недельным снижением за месяц, а Nasdaq Composite потерял 2,6%, и это было рекордным падением с марта.

Главным негативным фактором для фондовых рынков в последнее время являются опасения по поводу внешнеторговых рисков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

"Мы ожидаем, что американские индексы начнут умеренно восстанавливаться после обвала на прошлой неделе, несмотря на эскалацию напряженности во внешней торговле", - говорит старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

На минувших выходных Трамп в твиттере призвал Apple Inc., крупнейшую в мире компанию по капитализации, перенести производство своей продукции в США из Китая ввиду вероятного введения пошлин. Представители Apple пока не ответили на данное заявление, однако ранее на прошлой неделе указали на то, что предложенные ранее пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд в год "не только поставят Apple в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами, но и приведут к повышению цен для потребителей, к снижению темпов роста экономики США и другим нежелательным экономическим последствиям".

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla Inc. подскочила на 6,1% на заявлении главы и основателя компании Дональда Трампа о том, что он намерен изменить состав топ-менеджмента Tesla. На прошлой неделе стало известно, что компанию покинут главный бухгалтер и глава отдела кадров.

Акции Apple подешевели в понедельник менее чем на 0,1%.

Дональд Трамп также предложил Ford перенести в Соединенные Штаты производство компактного внедорожника Focus Active, однако компания ответила, что не намерена это делать, поскольку ожидаемые продажи этого автомобиля в США не превышают 50 тыс. единиц в год.

Бумаги Ford дорожают на 1,2%.

Стоимость акций медиакомпании CBS снизилась на 1,5% на новости, что главный исполнительный директор и председатель совета директоров компании Лесли Мунвз ушел в отставку на фоне ряда обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам.

Капитализация Science Applications International Corp. (SAIC) упала на 9,1%. Американский поставщик ИТ-услуг государственным заказчикам достиг соглашения о приобретении конкурирующей Engility Holdings за $2,5 млрд, включая задолженность в размере $900 млн.

Котировки Engility поднялись на 0,1%.

Цена бумаг United Rentals Inc. выросла на 5,1% после того, как крупнейшая американская компания в сфере проката различного оборудования договорилась с фондом Platinum Equity о покупке у него конкурирующей компании BlueLine Rental за $2,1 млрд.

Котировки акций Snap Inc. опустились на 1,9% на новости, что главный директор компании по стратегии Имран Хан намерен покинуть компанию.

Акции строительной компании Hovnanian Enterprises подорожали на 3,3%. Компания зафиксировала падение выручки в минувшем квартале, однако отчиталась об убытке в размере 1 цента на акцию, тогда как эксперты прогнозировали убыток в 6 центов на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 сентября снизился на 59,47 пункта (0,23%) и составил 25857,07 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 5,45 пункта (0,19%) - до 2877,13 пункта. Nasdaq Composite прибавил 21,62 пункта (0,27%) и составил 7924,16 пункта.

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Теги: США

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