Экономика

Индексы РТС и МосБиржи не изменились на открытии рынка акций РФ во вторник

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне коррекционного укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту не претерпели существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2335,52 пунктов (-0,01%), индекс РТС - 1043,36 пункта (-0,01%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 70,16 руб. (-0,41 рубля).

Снизились рублевые акции "РусАла" (-2%), "Башнефти" (-0,9%), "РусГидро" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Акции "РусАла" падают вслед за откатом цен бумаг в Гонконге. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил о рисках дальнейшего сокращения производства алюминия заводами UC Rusal на фоне ожидания нового пакета санкций США и невозможности заключать годичные контракты из-за уже введенных ограничений.

Подросли "префы" "Транснефти" (+0,8%), "Россетей" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Башнефти" (+0,5%), бумаги "Северстали" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Распадской" (+0,4%).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне показали смешанную динамику: S&P500 и Nasdaq прервали серию снижений, длившуюся четыре торговых дня подряд, благодаря корпоративным новостям, тогда как Dow Jones завершил торги в "минусе".

Главным негативным фактором для фондовых рынков в последнее время являются опасения по поводу внешнеторговых рисков. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1,3% на ослаблении иены, Китай просел на 0,4%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть дорожает на новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к побережью США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $77,78 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $67,7 за баррель (+0,2% и -0,3% в понедельник).

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Теги: рынок акций

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