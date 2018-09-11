Рубль скорректировался вверх к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях растущего интереса инвесторов к рисковым активам, улучшения ситуации на площадках emerging markets и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,12-70,25 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,16 руб. (-40,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 81,57 руб. (-25,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 33,73 копейки к уровню закрытия понедельника, до 75,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,4 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 90,23 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов вторника в рамках фиксации прибыли после сильного падения по итогам предыдущих торгов, в ходе которых котировки нацвалюты обновили минимумы в обеих парах. Участники торгов отыгрывают некоторое улучшение ситуации на площадках emerging markets после стабилизирующих мер, предпринятых рядом местных центробанков, общее улучшение к риску со стороны мировых инвесторов на фоне улучшения перспектив глобальной экономики, в том числе, из-за сильных макроэкономических показателей в США, а также повышение цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник на новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к побережью США. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,52% - до $77,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,22% - до $67,69 за баррель.