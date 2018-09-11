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Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpress

Сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group , ПАО "МегаФон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано совместное предприятие в области e-commerce.

В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России, говорится в сообщении РФПИ.

Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового СП, которое также будет включать в себя бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать деньги и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia, приобретя долю в 13% путем инвестиций капитала и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba.

"Мегафон" продаст Alibaba Group свою 10%-ную долю в Mail.Ru Group в обмен на 24% в AliExpress Russia. Mail.Ru передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

AliExpress и Mail.Ru заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовыми инициативами.

В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления, сказано в сообщении.

После завершения транзакций в рамках условий по закрытию сделки и ее согласования всеми партнерами в СП, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Деятельность СП будет осуществляться во всех сегментах электронной коммерции, в том числе в трансграничном и локальном маркетплейсах, а также путем собственных прямых продаж.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.

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Теги: Alibaba, Мегафон, Mail.ru, РФПИ
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