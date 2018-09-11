Что произошло за день: вторник, 11 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Директор Росгвардии Виктор Золотов обвинил Алексея Навального в клевете и вызвал его на поединок после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Дмитрий Песков заявил, что с пониманием относится к словам Золотова, Рамзан Кадыров также поддержал главу Росгвардии и не поверил, что Навальный примет вызов.

- Источник рассказал, что руководство фракции "Единая Россия" планирует освободить Наталью Поклонскую от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции в связи с ее отказом проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста. Сама Поклонская сообщила, что внесет свои поправки в пенсионный закон, и рассказала, что комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

- Между тем Дмитрий Медведев предупредил, что пенсионный законопроект может быть откорректирован уже в процессе реализации.

- Гидрометцентр сообщил, что с ночи пятницы в Москву придет похолодание, а со следующей недели средняя дневная температура понизится примерно до нуля градусов.

- В российском Центре по примирению сторон сообщили, что в сирийском Идлибе уже идут съемки постановочной провокации якобы использования правительственной армией химического оружия против гражданского населения.

- В РКК "Энергия" подтвердили, что член правления корпорации Игорь Радугин, являвшийся заместителем генконструктора - главным конструктором средств выведения, покинул свой пост. По данным СМИ, он переходит на работу в компанию S7 Space.

- В Буденновске арестовали 19-летнего местного жителя, который прошлым летом обливал школьниц кислотой.

- РФПИ, Alibaba Group , ПАО "МегаФон" и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие в области e-commerce на базе AliExpress.

- УЕФА подтвердил, что к 2021 году будет создан третий турнир для клубов Старого Света наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы.