Экономика

Источники сообщили о переходе экс-замглавы Минкомсвязи Калугина в ВЭБ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Бывший замминистра связи Сергей Калугин может перейти на работу во Внешэкономбанк, рассказали "Интерфаксу" несколько источников на рынке.

По словам одного из них, Калугин уже перешел в ВЭБ, но пока не вступил в должность. Официальное назначение может состояться в течение сентября.

Сам Калугин сказал "Интерфаксу", что действительно рассматривает возможность перехода в ВЭБ. Дальнейшие вопросы он перенаправил в банк.

"Мы подтверждаем, что в настоящий момент идут переговоры с Сергеем Калугиным по переходу в ВЭБ. Подробности сможем прокомментировать после официальных назначений", - сообщили "Интерфаксу" в ВЭБе.

По данным одного из источников, "с большой долей вероятности" Калугин может стать заместителем главы ВЭБа, курирующим вопросы развития цифровой экономики.

Другой собеседник агентства утверждает, что для банка может быть полезна компетенция Калугина в сфере новых технологий, в том числе в области развития цифрового города, цифровой медицины. Новый председатель ВЭБа Игорь Шувалов сейчас формирует в банке команду экспертов в области развития городской экономики и комплексного развития комфортной городской среды - с точки зрения современных технологий, объектов социальной инфраструктуры и новых производств.

О Сергее Калугине

Калугин родился 2 ноября 1966 года в Москве. В 1991 году окончил экономический факультет МГУ. Работал экономистом, затем управляющим директором Инкомбанка, потом был президентом инвестиционно-финансовой компании "Инком Кэпитал", гендиректором ОАО "РТР-Сигнал".

Калугин был сооснователем компании "Национальные кабельные сети", которая, пройдя через череду сделок по слияниям и поглощениям, трансформировалась в "Национальные Телекоммуникации" (НТК), сменив нескольких контролирующих акционеров. Основными собственниками компании были "Базовый Элемент" Олега Дерипаски и фонд Delta Private Equity Partners, затем "Нафта Москва" Сулеймана Керимова, а в 2008-2011 годах - "Национальная медиа группа" совместно с Газпромбанком , "Сургутнефтегазом", Алексеем Мордашовым, "ВТБ Капиталом" и Сбербанком. В 2011-2012 годах НТК была куплена "Ростелекомом", и Калугин покинул компанию, через год возглавив госоператора.

В апреле 2017 года Калугин был назначен на пост замглавы Минкомсвязи. В августе этого года, через несколько месяцев после того, как вместо Николая Никифорова на должность министра был назначен Константин Носков, премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Калугина от должности замминистра по его просьбе.

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Теги: Сергей Калугин, Внешэкономбанк, ВЭБ

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