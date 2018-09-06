Тимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова покинет свой пост и планирует перейти на работу во Внешэкономбанк.

"В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти", - сказала в четверг журналистам Тимакова.

Она не уточнила, какую должность планирует занять в банке, и предложила дождаться официальных назначений.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко сообщил журналистам, что Тимакова покинет свой пост, а ее место займет первый заместитель главного редактора агентства "Россия сегодня" Олег Осипов.

"На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата-пресс-секретаря премьер-министра", - сказал он журналистам.

Тимакова добавила, что на следующей неделе передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом. "После того, как завершится оформление документов, он выйдет на работу", - сказала она.

Пресс-секретарь премьера сообщила, что решение о переходе на другую работу приняла полгода назад. "Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал его", - заключила Тимакова.