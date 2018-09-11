Рубль ускорил рост к доллару и евро на фоне подъема рынка ОФЗ и дорожающей нефти

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая первый с конца августа отскок на рынке ОФЗ и уверенно дорожающую нефть.

Курс доллара США составил 69,64 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 92,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,72 руб./EUR1, опустившись на 1,11 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,01 рубля - до 74,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах в условиях фиксации прибыли на рынке ОФЗ, в результате которой индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI демонстрирует позитивную динамику впервые с конца августа. К вечеру повышение индекса ускорилось и к указанному времени он вырос на 0,92%, до 131,72 пункта. При этом днем во вторник Минфин России сообщил об отмене проведения 12 сентября аукциона по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

В свою очередь, как заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, ситуация с курсом рубля не требует экстраординарных мер, в том числе введения обязательной продажи экспортерами валютной выручки. "Нет, в обязательном порядке не собираемся вводить продажу валютной выручки. Ситуация (с курсом рубля - ИФ) абсолютно не требует экстраординарных вмешательств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности введения подобной меры.

Ранее о больших объемах валютной ликвидности у экспортеров сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным каналам приходит сейчас в страну, но компании не торопятся их конвертировать в рубли, поэтому накапливаются валютные активы. Такой вот создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению, а сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам - существенно ниже", - сказал министр.

Поддержку курсу рубля оказывают также некоторое улучшение ситуации на площадках emerging markets после стабилизирующих мер, предпринятых рядом местных центробанков, общее повышение "аппетита к риску" со стороны мировых инвесторов на фоне улучшения перспектив глобальной экономики, в том числе из-за сильных макроэкономических показателей в США, а также повышение цен на нефть.

Цены на нефть ускорили подъем к вечеру во вторник из-за рисков для нефтедобычи в Ливии, рост также поддерживают долгосрочные опасения сокращения поставок из Ирана и новости об усилении урагана "Флоренс", приближающегося к берегам США. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,98% - до $78,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,56% - до $69,27 за баррель.

Ранее в ходе торгов во вторник спред между Brent и WTI увеличился до максимума с начала июля, превысив $10 за баррель.

В понедельник шесть вооруженных человек ворвались в здание штаб-квартиры ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) в Триполи. Сначала они открыли огонь, затем взяли несколько человек в заложники и привели в действие взрывные устройства, в результате чего начался пожар. В результате нападения погибли два человека, около десяти пострадали. Власти в Триполи возложили ответственность за нападение на запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство".

Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, может стать самым сильным ураганом за последние 60 лет для штатов Северная и Южная Каролина, пишет The New York Times. В понедельник он перешел из 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона сразу в 4-ю, максимальная скорость ветра уже превышает 140 миль в час (почти 63 м/с). Ожидается, что "Флоренс" достигнет берега ночью в четверг или утром в пятницу, причем к этому моменту он может усилиться до максимальной, пятой категории.

Вместе с тем на западе Карибского бассейна формируется тропическая депрессия, которая может стать еще одним ураганом. Предполагаемое направление движения потенциального шторма - штат Техас, где расположено значительное количество нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, если на торгах понедельника рубль находился под давлением и выглядел хуже других валют в группе emerging markets, то на сессии вторника нацвалюта пытается хотя бы частично отыграть предыдущие потери. "Позитивом для рубля является рост рынка ОФЗ и общее улучшение ситуации на рынках emerging markets. При этом в целом риски для рубля сохраняются, и уже завтра в банковском комитете Сената США состоится обсуждение законопроекта, связанного с расширением антироссийских санкций. Поэтому в случае каких-либо жестких заявлений или, напротив, явного смягчения позиций, можно будет увидеть довольно существенную реакцию рубля", - отметил Поддубский.

"Сегодняшний коррекционный отскок в рублевых парах не должен никого ввести в заблуждение. Во-первых, распродажа накануне была избыточной и эмоциональной: тень ужесточения антироссийских санкций и со стороны ЕС, и со стороны США сгущалась уже пару недель, и только сейчас рынок "испугался" и бросился активно продавать ОФЗ, которые и толкнули рубль в пропасть. Это совсем не так: рубль последовательно слабеет с 15 августа, выйдя сначала в боковик, а затем в отлично просматриваемый тренд. Сегодняшняя коррекция и стабилизация доллара - это пауза. Дальше будет или закрепление около отметки 70 руб./$1, или новая атака на уровни, расположенные выше. Истории 2014 года вынуждают учитывать такую вероятность, поскольку все это уже было", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 сентября на 10,59 копейки, до 69,9744 руб./$1, и увеличил курс евро на 72,4 копейки, до 81,3942 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 1,48 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,0577 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 14,71 копейки и составил 69,923 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 18,751 млн, из которых $963,903 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 54,848 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 35,39 копейки, до 81,3374 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 17,02 копейки и составил 81,0773 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR535,053 млн, из которых EUR201,216 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,837 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 11 сентября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 192,2 млрд рублей (при лимите 2,85 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 4 сентября, банки разместили в ЦБ 2 трлн 139,2 млрд рублей (при лимите 2,18 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел первичное размещение 13-го выпуска и доразмещение 12-го выпуска купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 13-го выпуска на 193 млрд 640,3 млн рублей по цене отсечения 99,939% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 900 млрд рублей. Объем размещения облигаций 12-го выпуска составил 109 млрд 510 млн рублей по цене отсечения 99,958% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 442 млрд 805,9 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу увеличились во вторник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,27% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 7,6% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 7 б.п. - до 7,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 5 б.п. - до 7,84% годовых.