Орешкин назвал низшую точку роста российской экономики

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика пройдет низшую точку роста в I квартале 2019 года на фоне решения о повышении НДС, затем темпы начнут ускоряться, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что самую низкую точку роста в этом цикле мы пройдем в первом квартале 2019 года. Это в том числе будет связано с эффектом от повышения НДС, который будет носить разовый негативный характер. Начиная со второго-третьего квартала следующего года у нас показатели роста будут ускоряться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Дальневосточного экономического форума.

По его словам, в ближайшие 6-12 месяцев может сохраняться повышенная волатильность на валютном рынке, но фундаментальные факторы в макроэкономике приведут к стабилизации ситуации в течение ближайших 12 месяцев.

"Во втором квартале 2018 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении - это максимальный рост за последний год. Сейчас мы в темпах роста немного опустимся, затем он опять пойдет вверх", - отметил министр.

"То, что мы видим сейчас и где есть такой локальный негатив - это та волатильность, которая приходит к нам извне с рынков развивающихся экономик. Связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Это все добавляет волатильность в нашу экономику и будет говорить о том, что экономический рост будет не настолько высок, как бы нам хотелось в ближайшие 6-12 месяцев. И мы также ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке, которую мы сейчас наблюдаем", - сказал М.Орешкин.

"Но фундаментально, макроэкономически у нас и бюджет в хорошем состоянии - мы ожидаем профицит (в 2018 году - ИФ) в районе 1% ВВП, мы видим положительное сальдо текущего счета платежного баланса - больше 5% ВВП в этом году, то есть мощный поток притока иностранной валюты в страну. У нас низкий уровень внешнего долга у экономики в целом. Поэтому вот эти макроэкономические показатели, которые находятся на очень хорошем уровне и в позитивную сторону отличают Россию от других развивающихся экономик, будут означать хорошую платформу для стабилизации всей ситуации и для выхода на позитивную динамику в течение ближайших 12 месяцев", - считает министр.

Как сообщалось, по прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ ко II кварталу 2019 года может замедлиться до ниже 1%, в годовом выражении, а в целом 2019 год будет "адаптационным" к принятым решениям. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития уточненном макроэкономическом прогнозе на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

"Следующий год можно охарактеризовать как "адаптационный" к принятым решениям макроэкономической политики. Темп роста ВВП может опуститься ниже 1% в годовом выражении ко второму кварталу 2019 года, однако по итогам 2019 года темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3%", - говорится в прогнозе.

Минэкономразвития оценивает рост ВВП в январе-июле 2018 года на уровне 1,7%. "По оценке Минэкономразвития России, темпы роста ВВП останутся вблизи текущих уровней на протяжении оставшейся части года, а в целом за 2018 год составят 1,8%", - отмечали в Минэкономразвития.