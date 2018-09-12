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Экономика

Рынок акций США вырос во вторник вслед за восстановлением технологического сектора

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций вырос во вторник вслед за ралли акций технологических компаний, однако инвесторы по-прежнему встревожены торговыми спорами США с Китаем и другими странами, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, рынок ждет повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Вероятность этого шага, по мнению трейдеров, близка к 100%.

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Китай планирует на следующей неделе обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением ввести санкции в отношении США за несоблюдение решения ВТО в споре от 2013 года. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему намерен обложить пошлинами по ставке до 25% практически весь объем американского импорта из КНР.

Между тем, по словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Канадой о торговле "продвигаются очень хорошо".

Традиционно сентябрь - слабый месяц на американском рынке акций, поскольку ряд крупных компаний завершает финансовый год в течение сентября. На этот раз ситуация усугубляется геополитическими проблемами и ожиданиями, что Федрезерв может повысить процентные ставки. "В результате инвесторы выбирают осторожность и игнорируют хорошие новости о состоянии экономики", - полагает главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо.

Количество открытых вакансий в США в июле 2018 года увеличилось до рекордных 6,94 млн, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда страны. Рост числа вакансий является четким сигналом сохраняющегося импульса к подъему американской экономики, пишет MarketWatch.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США вырос в августе на 0,9 пункта и составил 108,8 пункта, что соответствует максимуму за все время наблюдений - с конца 1973 года, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB). Предыдущий исторический максимум был зафиксирован еще при президенте США Рональде Рейгане в 1983 году на уровне 108 пунктов, и до сих пор уверенность малого бизнеса не возвращалась к этой отметке.

Котировки акций калифорнийского чипмейкера Integrated Device Technology Inc. взлетели на 10,7% по итогам торгов в Нью-Йорке. Японская Renesas Electronics Corp. объявила о покупке Integrated Device Technology за $6,7 млрд.

Цена бумаг еще одного производителя микросхем, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) поднялась на 0,7% и превысила $30 за акцию впервые более чем за 12 лет.

Аналитики UBS повысили прогноз цены акций Apple с $215 до $250 в ожидании презентации новых iPhone и других продуктов компании в среду. Бумаги Apple прибавили 2,5%.

Капитализация Alphabet, Facebook, Microsoft и Netflix также выросла более чем на 1%.

Курс акций крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. повысился на 0,6%. Банк усилит присутствие в Люксембурге в ожидании выхода Великобритании из Евросоюза.

Цена акций Tesla Inc. опустилась на 2,1%. Компания сократит число доступных цветов своих автомобилей с семи до пяти с целью оптимизации производства. Также аналитик Nomura Instinet Ромит Шах снизил оценку акций компании с "покупать" до "нейтральной".

Рыночная стоимость производителя акустических систем Sonos Inc. рухнула на 22,1%. Компания обнародовала финансовую отчетность впервые после IPO, при этом ее чистый убыток и выручка были слабее, чем годом ранее, и не дотянули до ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 11 сентября поднялся на 113,99 пункта (0,44%) - до 25971,06 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 10,76 пункта (0,37%) - до 2887,89 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 48,31 пункта (0,61%) и составил 7972,47 пункта.

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Теги: США, Китай, ФРС

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