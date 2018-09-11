Госдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуров

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести новые санкции против Китая, на этот раз из-за ситуации с уйгурским национальным меньшинством, сообщает The New York Times.

Это будет первый случай введения экономических ограничений против Пекина на основании предполагаемого нарушения прав человека.

Споры о санкциях в связи с положением уйгуров, проживающих Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, ведутся уже несколько месяцев в Белом доме, Госдепе и минфине США. Но усилились разговоры о необходимости этих мер в последние две недели, после того как госсекретарь Майк Помпео и глава минфина Стив Мнучин напрямую потребовали ввести ограничения против семи китайских чиновников.

По информации издания, Вашингтон намерен ограничить продажу технологий, используемых для слежки, которые китайские власти используют для наблюдения за мусульманской частью населения страны.

В августе вопрос положения уйгуров поднимался в ООН, некоторые страны критикуют Пекин за помещение задержанных уйгуров в специальные лагеря. 9 сентября Human Rights Watch опубликовала отчет, из которого следует, что нарушения прав человека в Китае достигли уровня, последний раз наблюдавшегося в КНР во время Культурной революции (1966-1976 гг.). Правозащитники требуют ввести против Пекина международные санкции.

По их данным, задержанных уйгуров-мусульман заставляют посещать ежедневные занятия, отказываться от некоторых аспектов ислама, изучать современную китайскую культуру и историю китайской компартии. Некоторые собеседники HRW настаивают, что подвергались пыткам.

Пекин отвергает все обвинения, подчеркивая, что власти противостоят экстремизму через образование. Официальные власти КНР настаивают на необходимости бороться с религиозным радикализмом и сепаратизмом в провинции Синьцзян. В 2009 году в регионе ужесточились конфликты на национальной почве, и тогда началось возведение лагерей, в которых сейчас находится около 1 млн человек, утверждает The NYT.

В Китае насчитывается около 11 млн уйгуров-мусульман.