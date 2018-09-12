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Минтранс поддержал создание в РФ нового лоукостера

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ поддерживает создание в России нового лоукостера, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

"Конечно, поддерживает, конечно. Естественно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"На всевозможных (маршрутах - ИФ), на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости", - добавил он.

В настоящее время в России действует один лоукостер авиакомпания "Победа".

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Теги: Минтранс, компания Победа, ВЭФ

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