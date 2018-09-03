"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после претензий Московского УФАС к условиям покупки багажа на сайте перевозчика решила отменить промотариф на багаж.

"Ранее "Победа" для мотивации клиентов оплачивать услуги на сайте pobeda.aero ввела специальный промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг, тариф был доступен только на сайте авиакомпании и на ограниченное количество мест багажа по специальной цене. При оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 кг багажа на рейсах "Победы" стоит 1 тысячу рублей", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"С 4 сентября 2018 года вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 рублей до 777 рублей. Компания пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс", - добавил собеседник агентства.

Ранее Московское УФАС сообщило, что установило в действиях авиакомпании "Победа" признаки навязывания невыгодных условий провоза багажа. "При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей", - указывало ведомство. При оформлении билета только на одного пассажира такой проблемы нет, отмечало УФАС.

Руководитель Московского УФАС Армен Ханян заявлял: "Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением".

"У нас 70% клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, их полностью устраивает бесплатная норма ручной клади. Но мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 кг. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений. Но каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по промотарифу. По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф". Промотариф был доступен для одного места багажа на каждую бронь", - заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, которого цитирует пресс-служба.

Ознакомиться с правилами перевозки багажа "Победы" можно на сайте авиакомпании.

Прошлой осенью в РФ вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса, которая отменила обязанность авиакомпаний включать в тариф плату за провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. В развитие закона Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах. В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.