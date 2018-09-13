Рынок акций РФ открылся динамикой индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1-0,2%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне роста Азии благодаря желанию США возобновить торговые переговоры с Китаем, а также проседающей нефти и укрепления рубля; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2343,34 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1069,72 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар подешевел до 68,83 руб. (-0,21 рубля).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтону нужно быстрее избавиться от иллюзий, что Россию можно задавить экономическими ограничениями. По его словам, Москва готова пройти свою часть пути для нормализации отношений с Вашингтоном, однако не видит практических шагов со стороны США, из-за чего ситуация продолжает деградировать.

Подросли рублевые акции "Мобильных телесистем" (+1,3%), "Мечела" (+1,3%), Сбербанка (+1%), "РусГидро" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Башнефти" (+0,5%).

Просели бумаги "Интер РАО" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Распадской" (-0,2%), "РусАла" (-0,1%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне показали смешанную и невыразительную динамику. Региональный обзор Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book ("Бежевая книга") указал на сохранение в целом умеренных темпов повышения деловой активности в экономике США в середине июля - августе 2018 года.

Экономика США по-прежнему демонстрирует умеренный рост, однако в некоторых регионах темпы подъема замедлились ввиду нехватки квалифицированных кадров и опасений по поводу торговых войн, следует из опубликованного в среду обзора.

В центре внимания трейдеров остаются торговые споры Штатов и их партнеров, этот фактор оказывает давление на мировые рынки в последние месяцы.

Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что министр финансов США Стивен Мнучин направил Китаю предложение провести новый раунд торговых переговоров. Такой шаг, по мнению экспертов, является попыткой дать Пекину возможность договориться с США, прежде чем администрация американского президента Дональда Трампа введет повышенные пошлины в отношении дополнительного списка товаров китайского экспорта объемом $200 млрд.

Новости о желании США возобновить торговые переговоры с Китаем подогрели в четверг фондовые площадки Азии (Япония выросла на 1%, Китай - на 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,01%).

Нефть утром в четверг корректируется с достигнутых накануне максимальных отметок за четыре года. Трейдеры оценивают потенциал наращивания добычи ОПЕК с целью восполнить ожидаемое сокращение иранского экспорта и ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,41 за баррель (-0,4% и +0,9% накануне), октябрьская цена WTI - $69,89 за баррель (-0,7% и +1,6% в среду).