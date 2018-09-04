Лавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Конфронтация в отношениях России и США нарастает, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если брать накал политических страстей, накал риторики, которая, наверное, выходит за рамки того, что считалось дипломатическими приличиями совсем недавно, то да, конечно, конфронтация нарастает. Напряженность нарастает", - заявил он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты инициировали продвижение НАТО к российским границам "не просто в виде приема в члены Североатлантического альянса новых и новых стран из числа наших соседей", но "в виде размещения военной инфраструктуры" на российских границах.

"США, Великобритания, Канада, Германия и Франция размещают свои батальоны, батальонные тактические группы в Прибалтике и на территории других стран, которые непосредственно граничат с бывшим Советским Союзом", - сказал министр.

Действия США на украинском направлении повышают шансы на военную конфронтацию, и это нежелательно, заявил Лавров. Министр напомнил, что "совсем недавно снова прошла информация, что американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие".

"И там уже достаточно большое количество инструкторов из США, Канады, других западных стран", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Вот такие пошаговые действия, конечно, они увеличивают риск в том числе и военной конфронтации, что будет абсолютно неприемлемо для РФ, и об этом американские партнёры неоднократно были предупреждены", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.