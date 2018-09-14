ЦБ РФ вернется к регулярным покупкам валюты при снижении волатильности, невзирая на курс

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вернется к регулярным покупкам валюты на рынке в рамках бюджетного правила при снижении волатильности, невзирая на курс рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в пятницу.

"Когда мы оценим, что волатильность на финансовых рынках снизилась, не важно, при каком курсе рубля это будет происходить, здесь для нас совершенно не важен уровень курса, мы вернемся к регулярным покупкам", - сказала глава ЦБ.

Она отметила, что ЦБ также оценит, как провести отложенные в 2018 году покупки валюты, не повышая волатильность на рынке. Необязательно эти покупки будет совершены в короткий срок, добавила Набиуллина.

Она объяснила, что приостановка покупки валюты на рынке и исполнения заявок Минфина приводит к сокращению темпов роста золотовалютных резервов.

"Мы в соответствии с заявками Минфина уменьшаем их средства рублевые на рублевых счетах в ЦБ и увеличиваем валютные. Безусловно, приостановление покупки валюты - это не означает уменьшения золотовалютных резервов, это означает только уменьшение темпов их увеличения. Уровень золотовалютных резервов у нас более чем достаточен", - отметила председатель ЦБ.

Центробанк 23 августа на фоне резкого ослабления рубля объявил о решении не осуществлять покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября. Тогда регулятор отметил, что решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября.