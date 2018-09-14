Экс-гендиректор авиакомпании "Россия" до ноября возглавит аэропорт "Внуково"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экс-гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин, покинувший этот пост ранее в сентябре, до ноября возглавит аэропорт "Внуково", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, нынешний руководитель аэропорта Василий Александров какое-то время проработает в качестве советника Д.Сапрыкина.

Другой собеседник агентства утверждает, что назначение экс-главы "дочки" "Аэрофлота" произойдет уже в сентябре, в настоящее время ему передаются документы. Представитель "Внуково" пока не ответил на запрос "Интерфакса".

О том, что Сапрыкин может перейти из "России" во "Внуково" в августе со ссылкой на источник сообщала газета "Коммерсантъ". 11 сентября пресс-служба "Аэрофлота" подтвердила уход Сапрыкина, не уточняя его дальнейшие карьерные планы.

"Россия" - вторая крупнейшая по объему перевозок авиакомпания в РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга. Сапрыкин возглавил компанию в ноябре 2015 года, а в марте 2016-го произошло объединении компании с региональными "дочками" "Аэрофлота" - "Донавиа" и "Оренбургскими авиалиниями". По итогам 2016 года новая, объединенная "Россия" вышла на прибыль по МСФО в 3,8 млрд руб. против убытка годом ранее, в 2017 году компания вернулась к убытку - в размере 2,1 млрд руб. Сейчас "Россия" выполняет московские рейсы из "Внуково", однако с октября начнет переезд в "Шереметьево".

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт в РФ, по итогам 2017 г. обслужил 18,1 млн человек, прогноз на 2018 г. - более 20 млн пассажиров. Аэропорт контролируют бизнесмен Виталий Ванцев и Владимир Скоч, отец партнера Алишера Усманова по холдингу "Металлоинвест" Андрея Скоча , 25% плюс 1 акция - у Росимущества. Ванцев ранее анонсировал сделку по продаже части пакета с катарской авиакомпанией Qatar Airways.