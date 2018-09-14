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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне повышения ключевой ставки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать первое с декабря 2014 года повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 68,01 руб. в 19:00, что на 23,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,24 руб., опустившись на 53,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 37,03 копейки - до 73,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро после того, как ЦБ РФ неожиданно для большинства участников торгов повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых. В целом рынок ожидал от ЦБ охранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.

Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски, отмечает ЦБ. Регулятор прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. При этом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

До осуществленного в пятницу повышения ЦБ держал паузу три заседания подряд, начиная с 23 марта, когда принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,25% годовых. Этому предшествовало пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 по март 2018 года.

Кроме того, ЦБ РФ в день заседания совета директоров по ключевой ставке принял решение продлить приостановку покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила до конца декабря 2018 года.

"Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - отмечает ЦБ. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет. При этом решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок.

Нефть эталонных марок дорожает вечером в пятницу, завершая неделю в плюсе. Рынком по-прежнему движут противоречивые ожидания: сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии, России и США, а также риски ослабления спроса по миру в целом, особенно в развивающихся странах.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 0,37% - до $78,47 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь выросли на 1,01% - до $68,68 за баррель

С начала текущей недели WTI подорожала на 1,4%, Brent - на 1,5%. Волатильность нефтяных цен на этой неделе усилилась максимальными темпами с мая. При этом, несмотря на позитивную пятничную динамику, многие аналитики считают, что нефтяное ралли подходит к концу, пишет Dow Jones.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,44 копейки, до 68,2826 руб., и увеличил курс евро на 18,22 копейки, до 79,9521 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 37,99 копейки по отношению к четвергу и составил 68,0456 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 44,28 копейки и составил 67,9766 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 096,035 млн, из которых $1 млрд 350,477 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 745,558 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 17,77 копейки, до 79,7592 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 10,19 копейки и составил 79,4959 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,477 млн, из которых EUR170,181 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR291,296 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,3% и 7,45% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 7,62% и 7,81% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев выросла на 1 б.п. - до 7,87% годовых.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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