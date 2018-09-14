Кабмин решил снизить индикативные цены на топливо для расчета демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство готово снизить индикативные средние оптовые цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо на внутреннем рынке РФ, указанные в формуле расчета демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Данный вопрос обсуждался на совещании с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС, Минфина и розничного бизнеса, сказал один из участников совещания.

Согласно принятому этим летом закону, при расчете демпфирующей составляющей средняя оптовая цена на бензин Аи-92 принимается равной 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году, 61,74 тыс. рублей за тонну в 2021 году. Средняя оптовая цена на дизельное топливо устанавливается в размере 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 52,5 тыс. рублей за тонну в 2020 году, 55,125 тыс. рублей за тонну в 2021 году.

"На совещании принято принципиальное решение о необходимости снижения цены отсечения при расчёте демпфирующей компоненты обратного акциза на нефть", - отметил представитель вице-премьера.

Было решено снижать цену на бензин на 5,6 тыс. рублей, а цену на дизельное топливо - на 5 тыс. рублей.

"Сроки введения данного механизма (демпфирующей компоненты - ИФ) и источники финансирования еще обсуждаются", - добавил он.

Между тем в принятом летом законе указано, что механизм обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой должен быть запущен с 1 января 2019 года.

Кроме того, рассматривается возможность установления постановлением правительства правил по объемам поставок нефтяными компаниями нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе на биржу, добавил представитель Козака.