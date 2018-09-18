Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в РФ после 2021 года без льгот для "нефтянки"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пик добычи нефти в России может составить 570 млн тонн в 2021 году, заявил министр энергетики Александр Новак во вторник на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли.

"В случае сохранения текущих трендов, если мы ничего не будем делать, мы можем столкнуться с негативными последствиями достаточно скоро. Сегодня, в 2018 году, мы ожидаем примерно 553 млн тонн добычи нефти, на пик мы выйдем в 2021 году- это 570 млн тонн. После чего может начаться постепенное снижение и к 2035 году мы можем снизить добычу до 310 млн тонн, то есть фактически потерять 243 млн тонн или 44% добычи", - сказал Новак.

Он отметил, что по мнению экспертов, "в долгосрочном тренде цена на нефть будет в районе $50 за баррель, то есть сегодняшняя ситуация роста цены до 78-80 за баррель носит конъюнктурный характер, связанный с тем, что есть и премия к цене, и риск возможности введения санкций, и риски по сокращению предложения".

"Развитие технологий снижает себестоимость разработки запасов и, тем самым, увеличивает ресурсную обеспеченность мировой экономики нефтью. Вместе с тем, наравне с замедлением темпов роста спроса на нефть, неуклонно это ведет к приближению момента насыщения рынка, к уменьшению и исчезновению ресурсной ренты, падению доходов от продажи нефти. К 2030 году прогнозируется уменьшение мирового роста спроса с 1% в среднем до 0,4%, а в будущем может быть еще меньше. В связи с этим уже сегодня усиливается конкуренция между странами и нефтедобывающими компаниями за долю рынка, и возможность монетизации тех ресурсов, которые имеются на балансах. Почти все страны, имеющие потенциал по наращиванию добычи, активно сейчас стимулируют развитие этого сектора. Все понимают, что невозможность монетизации запасов - это не только риск остаться с невостребованными запасами в течение 20 лет, но и упущенные возможности по привлечению инвестиций", - говорит Новак.

Зарубежный опыт

По словам Новака, в США, например, применяются такие меры, как освобождение от налогов 15% валового дохода для истощенных участков, налоговый вычет для части расходов. В Канаде вводится новая система роялти, которая учитывает сложность бурения. В Норвегии - снижение ставок налога для компании по системе аплифт.

"Россия сегодня является лидером по добыче нефти, это обеспечивается в основном дешевыми запасами, открытыми в советское время. Это позволяет удерживать рентные налоги на одном из самых высоких уровней в мире - 68% от выручки. При этом в традиционных регионах добычи, где отсутствуют льготы, предельный уровень налогообложения составляет еще выше - 87%. Это, конечно, резко контрастирует с фискальной политикой крупнейших производителей нефти в мире, где налоговая нагрузка значительно ниже и направлена на мотивацию ускорения монетизации запасов нефти и создания благоприятных условий для хозяйствования капитально интенсивной отрасли экономики", - подчеркивает глава Минэнерго РФ.

Тенденции

"За последние десять лет у нас средний дебит скважины в среднем снизился на 4%, средняя обводненность увеличилась. При этом для добычи нефти сегодня приходится бурить на 78% больше, чем десять лет назад. То есть почти в два раза больше проходит бурения. Капитальные затраты выросли в 2,8 раза. Добыча нефти при этом выросла на 12%. На добычу одной тонны затраты выросли в 2,4 раза. По сути это подтверждает, что условия добычи существенно ухудшаются", - акцентирует внимание Новак.

"Хочу обратить внимание на ситуацию в Западной Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе. В Западной Сибири наблюдается еще более существенное ухудшение показателей продуктивности. Так, дебит новых скважин уменьшился на 36%, то есть каждая новая скважина дает на 35% меньше, чем это было десять лет назад. Обводненность увеличилась за десять лет с 33% до 45%. При том что это наш основной нефтедобывающий регион, где извлекается почти 2/3 российской нефти", - сказал он.

Общие запасы нефти на начало 2017 года в России 29,7 млрд тонн, в Западной Сибири порядка 11 млрд тонн запасов. При том что регион обладает самой развитой инфраструктурой, за последние десять лет добыча нефти сократилась с 333 млн тонн до 314 млн тонн, а общая доля снизилась с 68% до 57%. В ХМАО снижение составило еще больше - 15% падения добычи, добавил министр.

В совещании приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, а также руководители профильных компаний.