Глава минфина Грузии оценил возможный доход от экспорта марихуаны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Планы правительства Грузии наладить на территории страны производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях министр финансов Иванэ Мачавариани назвал новой для Грузии отраслью, которая сулит большие доходы для того, чтобы победить бедность.

"В принципе, это новая отрасль. Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями", - заявил И.Мачавариани в субботу вечером телекомпании "Имеди".

По словам министра, это очень быстро растущий в мире рынок, который из года в год увеличивается с геометрической прогрессией и, согласно разным прогнозам, к 2024-2025 годам этот рынок составит порядка $25 млрд.

"Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари (около $400 млн), что очень важно для грузинской экономики", пояснил глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что производство и переработка конопли нацелены на экспорт, на внешний рынок, а посему рассчитать точную цифру финансовой выгоды, не так просто, учитывая конъюнктуру международного рынка. "Хотя, предполагается, что за 2-3 года экспорт составит порядка 1 млрд лари", - сказал И.Мачавариани, отметив, что будет очень рад, если эта цифра будет большей.

Отвечая на вопрос о том, насколько нравственный этот бизнес, министр заявил, что он понимает обеспокоенность консервативной части общества, однако, здесь должен преобладать здравый смысл.

"Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. Если посмотреть на последние десятилетия нашей страны, главным источником нравственного кризиса и аморальности были бедность и необразованность, именно в этом проблема. Те доходы, которые будут получены (от экспорта марихуаны - ИФ), и не только отсюда, но и от продвинутой такими же инновационными подходами экономики, мы поднимем образование и победим бедность и нищету", - заявил И.Мачавариани.

"Надеюсь, что в конечном счете именно это будет основой для выхода из нравственного и морального кризиса", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент проект закона "О контроле конопли" вместе с пакетом сопутствующих законопроектов, которые предусматривают культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

В этих же документах, обнародованных в субботу на сайте парламента Грузии, фактически разрешающих легальный оборот конопли, определены строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны, а 30 июля 2018 года по иску этой же партии признал неконституционной и норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.

Против легализации марихуаны выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение Конституционного суда и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".