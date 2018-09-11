Саакашвили назвал возможного выгодоприобретателя легализации марихуаны в Грузии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что идея производства марихуаны в стране с целью ее экспорта является инициативой миллиардера, основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

"Вчера Бидзина Иванишвили провел собрание политсовета "Грузинской мечты" (...) Он призвал свою партию поддержать законопроект, в соответствии с которым Грузия становится страной-производителем марихуаны, и марихуана становится одним из главных экспортных продуктов Грузии", - сказал Саакашвили во вторник в видеообращении в своем фейсбуке.

Видеообращение показало в своем эфире телекомпания "Рустави 2".

По словам экс-президента, Иванишвили хочет взять под личный контроль производство марихуаны в Грузии и ее экспорт.

"Легализация (марихуаны - ИФ) потребовалась ему (Иванишвили - ИФ) только потому, что за несколько недель до этого его двоюродный брат Уча Мамацашвили привез в Грузию американских специалистов и захотел сделать в Грузии наркокартель... В мое время Грузия становилась региональным хабом бизнеса, культуры, развития, логистики, новых технологий. Иванишвили же устранил все это и Грузию хочет видеть наркохабом, страной-наркореализатором", - заявил Саакашвили.

Бывший президент уверен и в том, что решение о поддержке правящей партией кандидатуры Саломе Зурабишвили на предстоящих президентских выборах связано с новой инициативой миллиардера. По его словам, лояльный правительству президент станет надежной гарантией реализации планов по "превращению Грузии в страну производителя и экспортера наркотиков".

Ранее во вторник Общественное телевидение Грузии со ссылкой на пресс-службу МВД страны сообщило, что правительство Грузии рассматривает вопрос о налаживании производства марихуаны на экспорт для ее использования в медицинских и косметических целях. При этом отмечалось, что эта инициатива принадлежит правительству Грузии и ее, по информации ряда СМИ, поддерживает председатель партии "Грузинская мечта" Иванишвили.