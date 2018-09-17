Минфин США разъяснил порядок работы "РусАла" до 23 октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснил значение термина "maintenance" (поддержание, сохранение) из лицензий, разрешающих бизнес-операции с компаниями Олега Дерипаски на срок до 23 октября.

Эти лицензии под номерами 14, 15 и 16 касаются "РусАла", En+, "Евросибэнерго" и группы "ГАЗ".

Разрешение на maintenance включает все сделки, необходимые в обычной практике для непрерывности операций, пишет OFAC. Не являются нарушением любые операции, традиционно необходимые для выполнения обязательств в рамках заключенных до 6 апреля контрактов - при условии, что объем этих операций не отличается от исторически сложившегося до введения санкций.

"OFAC будет рассматривать историю сделок между контрагентом, или посредником, и санкционной компанией до 6 апреля 2018 года, оценивая, соответствует ли операция прежней практике", - говорится в разъяснении. Разрешение на maintenance также предусматривает возможность заключать контракты на период после истечения лицензий (23 октября), если они соответствуют основному "историческому" требованию, следует из разъяснения.

Соответственно, нарушением санкционного режима будет подписание контракта в случае, если между сторонами не было истории взаимоотношений, или если объем поставок превысит традиционный, подчеркивает ведомство. Формирование складских запасов также будет нарушением санкционного режима, если такая практика не была распространена раньше.

Проблема новых контрактов актуальна прежде всего для "РусАла", экспортирующего около 80% своей продукции. Хотя разрешение на операции с компанией будет действовать до 23 октября, контрактная кампания на следующий год уже идет. Источник, близкий к "РусАлу", сообщал, что если санкции в отношении компании не будут сняты в ближайшее время, экспортная продукция "РусАла" с 1 октября вновь направится на склад. При этом на складах до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия. В случае сохранения санкций "РусАл" в сентябре-октябре не сможет законтрактовать 2019 год, контракты 2018 года истекут в декабре, и поставки остановятся, сообщал ранее источник, знакомый с бизнесом компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что уже в сентябре "РусАл" может начать сокращение производства, в том числе на своих крупнейших заводах в Сибири. Исходя из декларированных Минфином США принципов (ущерб должен быть нанесен Олегу Дерипаске, а не коллективу "РусАла"), такой результат от введения санкций в планы американских властей не входит.

В I полугодии объем реализации первичного алюминия и сплавов "РусАла" упал на 12%, до 1,748 млн тонн, в том числе во II квартале - на 22% в годовом выражении. Реализация продукции с добавленной стоимостью (в основном идет на экспорт) в январе-июне сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн годом ранее, что стало результатом введения санкций OFAC, поясняла компания.