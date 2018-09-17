Экономика

Акции "РусАла" выросли на 8% на сообщениях Минфина США

Есть обновление от 10:29

В целом рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,03-0,3%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля и снижения внешних фондовых площадок из-за вернувшихся внешнеторговых опасений по поводу введения США пошлин на товары из Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,03-0,3% во главе с раллирующими на 8% акциями "РусАла" на новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2368,19 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1095,06 пункта (+0,03%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 68,22 руб. (+0,17 рубля).

Выросли рублевые акции "РусАла" (+8,2%, до 25,28 рубля), "Транснефти" (+2,4%), Сбербанка (+1,4% и +1,1% "префы"), "Мечела" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%).

Акции "РусАла" подогрели новости подразделения Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающего за правоприменение в области санкций, о том, что контракты с "РусАлом" и другими компаниями Олега Дерипаски допустимы в пределах исторических значений.

OFAC разъяснил значение термина "maintenance" (поддержание, сохранение) из лицензий, разрешающих бизнес-операции с компаниями Дерипаски на срок до 23 октября - это разрешение включает все сделки, необходимые в обычной практике для непрерывности операций. Не являются нарушением любые операции, традиционно необходимые для выполнения обязательств в рамках заключенных до 6 апреля контрактов - при условии, что объем этих операций не отличается от исторически сложившегося до введения санкций.

Разрешение на maintenance также предусматривает возможность заключать контракты на период после истечения лицензий (23 октября), если они соответствуют основному "историческому" требованию, следует из разъяснения. Соответственно, нарушением санкционного режима будет подписание контракта в случае, если между сторонами не было истории взаимоотношений, или если объем поставок превысит традиционный, подчеркивает ведомство. Формирование складских запасов также будет нарушением санкционного режима, если такая практика не была распространена раньше.

Просели акции "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Ростелекома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Мобильных телесистем" (-0,1%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу не показали единой динамики на фоне большого потока статданных, S&P 500 (+0,03%) вырос пятую сессию подряд на фоне временного ослабления опасений, связанных с торговой политикой Вашингтона. Вместе с тем в понедельник эти опасения снова вернулись, и фьючерсы на фондовые индексы США снижаются (фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Инвесторы ждут дальнейших комментариев Белого дома и Пекина о возможности нового раунда американо-китайских торговых переговоров.

Позитивный настрой на рынках поддерживали новости об ослаблении урагана "Флоренс", который в пятницу достиг побережья США, до первой (самой низкой) категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Однако в результате дождей и наводнений, принесенных ураганов, в штатах Северная и Южная Каролина погибли не менее 14 человек.

В понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (Япония не работает, Китай снижается на 1%) на сообщениях информированных источников о том, что президент США поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год, пишет агентство Bloomberg.

В случае объявления о введении пошлин на китайские товары на $200 млрд переговоры между США и Китаем о разрешении споров в сфере торговли могут не состояться, пишет газета Wall Street Journal. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник. По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, их уровень составит 10%.

Тайфун "Мангхут", считающийся самым мощным за этот год, в воскресенье обрушился на Гонконг и южные провинции Китая. В Гуандуне и на острове Хайнань эвакуированы более 2,5 млн человек. Ранее тайфун прошел через Филиппины, где погибли 33 человека и десятки числятся пропавшими без вести.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Банка Японии, которое завершится 19 сентября, и встречи глав двух корейских государств: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян для участия в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Нефть в понедельник пытается стабилизироваться, давление оказывают опасения усиления торговых споров США и Китая и их негативного влияния на спрос, пишет Dow Jones.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $78,25 за баррель (+0,2% и -0,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $68,94 за баррель (+0,3% и -0,6% в пятницу).

По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 1,8%, Brent - на 1,6%, в ходе торгов на неделе она обновляла максимум с мая. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 867 штук.

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Теги: рынок акций

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