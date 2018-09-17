Суд взыскал почти 30 млрд рублей с концерна "Тракторные заводы" в пользу ВЭБа

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка о взыскании с ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" и предприятий, входивших в КТЗ, 29,94 млрд рублей. 15 млрд рублей из этой суммы приходится на основной долг, 11,4 млрд рублей - на проценты за пользование кредитом, 1,36 млрд рублей - на неустойку по долгу, 2,17 млрд рублей - на неустойку по процентам.

Эта сумма солидарно взыскивается с упомянутой выше компании, а также с ООО "Агромашхолдинг", ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВГТЗ", ООО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Курганский машиностроительный завод", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов", ЗАО "Промтрактор-вагон", ООО "Чебоксарский завод промышленного литья", ОАО "Тракторная компания "ВГТЗ", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ООО "Четра-комплектующие и запасные части" и АО "Четра-промышленные машины".

15-миллиардный кредит был предоставлен ВЭБом КТЗ в 2010 году в рамках программы реструктуризации задолженности концерна и его предприятий и снижения долговой нагрузки. К тому моменту общая кредиторская задолженность холдинга, которым владели Михаил Болотин (80%) и Альберт Баков (20%), составляла 36 млрд рублей.

План реструктуризации ВЭБа предусматривал, что ВЭБ, как главный кредитор, получал в собственность военный дивизион "Тракторных заводов" и передавал его в управление госкорпорации "Ростех". Болотин и Баков получали контроль над гражданским сегментом КТЗ через ООО "Машиностроительно-индустриальная группа КТЗ" и одноименное акционерное общество, но ход оздоровления этих активов должен был контролировать ВЭБ. Ключевой целью было сохранение основных производственных активов обоих дивизионов.

Однако провести оздоровление предприятий КТЗ не удалось. В 2016 году долг холдинга составлял 85,4 млрд рублей, в том числе 58,5 млрд рублей перед ВЭБом, писала газета "Коммерсантъ". В этой ситуации "Ростех" выступил за банкротство КТЗ и его предприятий, в октябре 2017 года решение о "дефолтной стратегии" принял и наблюдательный совет ВЭБа.

В настоящий момент основные активы КТЗ перешли под контроль "Ростеха", до конца года будет решен вопрос о частном инвесторе в гражданский сегмент КТЗ, говорил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В свою очередь Болотин сообщал, что в процессе реструктуризации и последующего распределения активов участвует "Трансмашхолдинг".

В отношении Болотина и Бакова возбуждена процедура несостоятельности по заявлениям Бинбанка. 4 сентября 2018 года Баков признан банкротом, возбуждена процедура реализации имущества. С Болотиным кредитная организация продолжает переговоры, но, как говорила ее представитель на заседании суда 11 сентября, предложенные условия решения долговой проблемы банк не удовлетворяют. Очередные слушания по делу о банкротстве Болотина состоятся 11 октября.