Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в последнее время не фиксировал прироста конвертации валютных депозитов в рубли, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что Сбербанк не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций.

"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин озвучил возможные варианты возврата валютных депозитов вкладчикам госбанков. В частности, по его мнению, возможен возврат не в валюте вклада. В интервью Bloomberg Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".