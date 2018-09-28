Сбербанк начал выдавать потребкредиты без подтверждения дохода

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на выдачу потребкредита без предоставления подтверждающих доход документов, говорится в пресс-релизе банка.

Новые условия касаются ссуд размером до 300 тыс. рублей, пилот рассмотрения заявок без справки 2-НДФЛ продлится до 14 октября. При этом Сбербанк все равно будет оценивать платежеспособность клиента.

"Мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита", - отметил управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сергей Широков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года российские банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки (payment-to-income, PTI). ЦБ РФ в 2019 году проведет калибровку зависимости уровня риска от показателя долговой нагрузки при установлении значений макропруденциальных надбавок. Расчет PTI будет обязательным для всех кредитных организаций, кроме небанковских, в дальнейшем эту норму планируется распространить и на микрофинансовые организации.