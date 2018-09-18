АФК "Система" инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности WayRay

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов, включая Porsche, Hyundai Motor, Alibaba Group, ПАО АФК "Система", вложил $80 млн в разработчика автомобильных дисплеев с технологией дополненной реальности (AR) WayRay, говорится в пресс-релизе компании.

Основным инвестором раунда С выступила компания Porsche. В сделке также приняли участие инвесткомпания China Merchants Capital и японская JVCKenwood, а также консорциум суверенных инвестиционных фондов, включая Российско-японский инвестиционный фонд (создан JBIC и РФПИ).

"Привлеченные средства позволят компании продолжить разработки, запустить серийное производство и расширить команду разработчиков", - отмечается в сообщении WayRay. В частности, инвестиции будут направлены на открытие офиса и завода с пилотной производственной линией в Германии, а также на выпуск решений не только для сферы транспорта, но и для строительства "умных домов".

В рамках сделки WayRay также будет реализовывать решения под автомобили и инновационные проекты Porsche и Hyundai.

Заместитель председателя правления Porsche Лутц Мешке сказал, что благодаря WayRay компания сможет предложить клиентам Porsche кастомизированные решения.

Главный директор по инновациям и исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group Йонгчо Чи считает, что сотрудничество с WayRay позволит построить "совершенно новую экосистему, призванную использовать AR-технологии для создания не только навигационных систем, но и AR-платформы для умных городов и зданий", в этом лежат новые коммерческие интересы Hyundai Motor Group.

По словам источника, близкого к акционерам WayRay, АФК "Система" инвестировала в WayRay через совместный с "Роснано" фонд Rusnano Sistema SICAR.

В пресс-службе "Роснано" и АФК "Система" отказались от комментариев. Источник, близкий к АФК "Система", подтвердил, что Rusnano Sistema SICAR принял участие в инвестраунде WayRay.

АФК "Система" впервые приняла участие в финансировании WayRay в 2016 году, получив миноритарный пакет в проекте.

Управляющий партнер АФК "Система" и член инвестиционного комитета Rusnano Sistema SICAR Алексей Катков отказался комментировать участие в новой сделке. При этом он прогнозирует, что объем рынка дополненной реальности к 2020 году может вырасти более чем в 10 раз - до $120 млрд. Около 37% рынка или $45 млрд займут аппаратные средства для AR, включая проекционные устройства.

"Компании в похожих секторах с WayRay оцениваются в миллиардные суммы, что говорит об очень больших перспективах AR-решений. Только за последние два года Intel приобрел лидера рынка для систем компьютерного зрения Mobileye за $15,3 млрд, а GM примерно за $1 млрд купил разработчика систем автономного вождения Cruise Automation", - напомнил управляющий директор УК "Роснано" Сергей Вахтеров, слова которого приводит пресс-служба "Роснано".

WayRay основана в 2012 году, компания специализируется на разработке навигационных систем и дисплеев дополненной реальности, в основном для автомобильной промышленности. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, офисы также расположены в США, Китае и России.

В портфеле продуктов WayRay голографическая навигационная система Navion, AR-дисплей, комплект для разработки AR-приложений для автомобилей, трекер для интеллектуального вождения Element. Компания сотрудничает примерно с 25 крупными производителями автомобилей и автомобильного оборудования, однако не раскрывает их названия.

С момента основания WayRay привлекла более $100 млн. К концу 2019 года компания планирует достигнуть оценки в $1 млрд.