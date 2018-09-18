Путин допустил, что "Турецкий поток" дойдет до Венгрии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Продолжение газопровода "Турецкий поток" может пройти через Венгрию, сообщил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он напомнил, что Россия обеспечивает 60% венгерского потребления газа.

"Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу. Расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса. Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал он.

Орбан со своей стороны отметил: "Нам удалось договориться о поставках газа и на 2020 год (действующий контракт истекает в 2019 году - ИФ). И, как господин президент сказал, не секрет, что Венгрия хочет того, что когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, чтобы он дальше проходил через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности".

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Существует несколько вариантов продолжения второй нитки "Турецкого потока": дальше всех продвинулся проект South Stream Lite через Венгрию, Болгарию, Сербию. Остальные инициативы, включая "Посейдон" и вторую нитку Трансадриатического газопровода (TAP), пока существенно отстают.

Новые правила строительства трубопроводов в ЕС, введенные в 2017 году, позволяют реализовать такие проекты только операторам (TSO), прошедшим сертификацию согласно директивам ЕС 2009 года о рынках газа и электроэнергии. То есть, "Газпрому" придется полагаться на местные компании-TSO, которые будут строить сегмент нового трубопровода на территории отдельных европейских стран.