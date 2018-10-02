Экономика

Газпром направил на финансирование "Турецкого потока" еще 125 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" через ООО "Газпром трансгаз Краснодар" направил на финансирование проекта "Турецкий поток" еще 125 млрд рублей.

Согласно сообщению "Газпрома", заем предоставлен голландской South Stream Transport B.V. (SST, 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").

"Предоставляемые займодавцем денежные средства используются заемщиком для пополнения оборотных средств", - уточняет компания.

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере 5,59% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Заемщик обязуется возвратить сумму займа не позднее 30 декабря 2023 года.

Сделка была совершена 26 сентября.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

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Теги: Газпром, Турецкий поток

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